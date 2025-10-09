【増田俊也 口述クロニクル】#50

【「時代に挑んだ男」加納典明】（49）猥褻図画販売容疑で逮捕、「取り調べで泣いたとかって、あんなの大嘘だよ」

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

増田「そもそもがただの見せしめですからね」

加納「いい標本ですよ、俺は。それこそ、あの頃のメディアの現場で、俺は最も挑発的な立ち位置にいたわけですから。頂点にいたというかね」

増田「ひとつのメディアが叩いたら一斉にマスコミが叩きはじめました。そういう批判の渦中に身を置かれたとき、どういう気持ちだったんですか？」

典明「いや、別になんてことなかった。『ああ、これが世の中ってもんだな』と思っただけ。『しょうがねえな』というくらいのことですよ。精神的にショックを受けたとか、そんなのは一切ない。なぜなら、自分の写真に自信があるから」

増田「加納典明が泣いたと報じて『ある種の読者への裏切りだ』という議論まで沸騰しました」

加納「泣くわけねえだろ、そんなもん。メディアとしては『加納典明が泣いた』としたくてしょうがなかったんでしょう。そうすれば『結局、あいつも人間だった』っていう位置づけにできるから。でも、それよりも俺が日本ではあまり見られなかった独特な活動をしていたこと、その存在自体が気に入らなかったんだと思う」

増田「出る杭は打たれる、みたいな？」

加納「そうそう」

増田「怖いですね」

加納「怖いよ」

増田「対警察だけじゃなくて対マスコミ、対世間まで拡がっちゃうと止めようがなくなる」

加納「お前もみんなと同じ定規の上に収まってくれよっていうね。でも、もし俺が最初から『定規』に合わせていたら、あんな写真は撮ってないし、やる意味もなかった」

増田「あの一件で、何か得たものはありましたか？」

■「本来は俺に直接的な罪はこないはず」

加納「いや、ただの通過点ですよ。それよりも『100万部売りたかったな』っていうのが強いですね」

増田「もし、あの騒動がなければ100万部いったでしょうか」

加納「当然いってたと思いますよ。記録としても残ってるけど、個人の作品で80万部も売れたわけだから。工場でもおそらくすごい数刷っていたはず。それが100万部に届けば、1つの“事件”になっただろうなとは思う」

増田「その後もきちんと写真集をたくさん出されていますよね」

加納「うん、ちょこちょことね」

増田「でも、あの逮捕劇で誰がどんな順番でどのように関わったのかというのが曖昧になっていったのが悔しくはないですか。典明さん1人が背負わされたというか」

加納「それはあるけどね。普通、出版物のプロセスで猥褻図画は、編集し、出版した関係者が罪に問われるもので、著作者の俺は出版された本の編集には一切関わっていないんだ」

増田「たしかにそうです」

加納「俺は本に使った5倍くらいの枚数の写真を渡すだけ、そこから写真を選び、デザインするのがアートディレクター、発売するのは出版社だよな。よって俺には直接的な罪は来ないはずなんだけど、あのとき裏には警察として加納典明を一度引っ張っておこうという考えがあったんじゃないかな」

増田「世間は馬鹿じゃないから、その構図はわかっていたんじゃないですかね。僕も当時そう思ってニュースを見ていたから。でも、そういうときって誰が本物の友人で、誰が偽物か、はっきりとわかりますよね」

加納「そうなんだ。まったくそのとおりだった」

（第51回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。