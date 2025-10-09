「え…どういう意味？」初対面は好印象だった義母が豹変!?
「優しい義母でよかった」と思っていたけど、やっぱりちょっと合わないかも…。義父母との関係はちょっとした違和感から始まるのかもしれません。
義実家トラブルには外せない嫁と義母との関係性…。今回紹介するのは会ったときは良い義母だったけれど、ある時をきっかけに真逆のイメージに変わってしまったエピソード2作品を紹介します。
義母との関係は良好！だと思ったけど…？
お嬢さま育ちの義母は何をするにも悪気はなさそうな様子。周囲から大切にされているのは何も悪いことじゃ無いけど、ちょっと心配かも
続いて紹介するも、最初は味方だと思った義母とのエピソードです。いったいどんな豹変ぶりをとげるのでしょうか。
義母となら同居もできるはず！ でもご近所さんの一言が意味深…
えーと、ご近所さん…それってどういう意味…？ 聞き捨てならない一言にドキッとした主人公…。この違和感はやはり間違っていなかったのです。
しかし、主人公は義実家で同居することに…!?
主人公の妻たちがどんな対応を取るのかにも注目です！
(ウーマンエキサイト編集部)
