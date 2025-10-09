山形県内外の経済の第一線で活躍する中小企業やベンチャー企業の経営者が登壇し、新たなビジネスを山形から生み出す方策について話し合うイベントが9日、山形市で開かれました。



山形から未来を創る着火点となることを目指すビジネス会議イベント、「IGNITEYAMAGATA」。会場には、平日の午後にもかかわらず県内外からおよそ250人のビジネスパーソンが詰めかけました。





県内外の中小企業やベンチャー企業の経営者ら合わせて14人が登壇し、新たなビジネスを山形から生み出す方策について意見を交わしました。山形市売上増進支援センターY-biz富松希センター長「山形の企業（経営者）と話していて感じるのが業界のことと自分の客のことをとても一生懸命に見ている。けれども外の新しいことは取り入れる時間がない方が多い」東北芸術工科大学イノベーション＆コミュニケーション研究所 関良樹 所長「創業百年を超す老舗企業が日本でナンバー2といわれる山形で文化・伝統を考えるなら永続的サービス次世代につながるサービスそこを考えなければいけない」企画日本オカダ ダイキ代表「紋付き袴を作っていたある会社は1年に2着しか売れていなかった。パリのアパレルブランドに黒を染める技術を教えて今黒字になっている。場所を変えることでがらっと評価が変わることもある」イベントを主催したのは中小企業のブランディングを手掛ける山形市の広告会社ブランニューデイの代表・三浦拳社長です。ブランニューデイ三浦拳 社長「山形は一歩外に踏み出して新しい学びを得るとか人口が減っていく中でよしやるぞという火種が足りていない。心の火を点けたいと思い開催した」会場に集まった若きビジネスパーソンたちは…。川西町から起業希望者「価値の見方を変えて場所を変えて今あるものを工夫して違う価値を見出すというのが面白い。自分もそういうクリエイティブなことをしたい」白鷹町から企画会社「大学1年生のときに起業。交流を深めて仕事につなげたい」参加者たちは、経営者たちの言葉に耳を傾けながら、山形発のビジネスの在り方を考えていました。