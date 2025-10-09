ポストシーズンの熱戦が続くアメリカ・メジャーリーグはドジャースの大谷翔平選手など日本人選手の活躍に目が離せませんよね。



その大谷選手など日本人メジャーリーガーのグッズを中心に販売するショップが9日、JR秋田駅の商業施設に期間限定でオープンしました。



柴田光太郎アナウンサー

「JR秋田駅ビルトピコの一角、ポストシーズンに入ってにぎわいを見せるメジャーリーグのグッズを県内でも手に入れることができます」





期間限定でオープンした店には約100種類の公式グッズが並んでいます。全国各地で開かれていて、国内では今年秋田が30都道府県目の出店です。中でも、お隣、岩手出身の大谷翔平選手や佐々木朗希投手などが所属するドジャースのグッズが多く取り揃えられています。数ある商品の中でも一番人気なのが、笑顔の大谷選手と愛犬・デコピンがあしらわれたTシャツだそうです。午前10時の開店直後、早速このTシャツを購入し、着用したファンの姿も。「全部いいねこれは、うん、うん毎日来ますよ、うん、毎日着る」昨シーズン、前人未到のホームラン50本、50盗塁を達成した大谷選手。その偉業を受け球団が数量限定で作ったボブルヘッド人形も販売されています。今シーズン、ドジャースが本拠地を置くロサンゼルスの球場で配られたもので、コレクターからの人気も高いということです。さらに、パドレスのダルビッシュ有投手が公式戦で投げたボールも。4年前、2021年のシーズン5勝目をあげた試合、このボールで三振とサードゴロ、2つのアウトを取りました。側面には…バットにあたった跡のようなものが残っています。自宅での試合観戦がより楽しくなるグッズを集めたこのショップは、13日・スポーツの日の祝日まで、5日間限定でオープンしています。