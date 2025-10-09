富士通レッドウェーブが女子向け教室開催…技術指導と身体ケアを融合

Wリーグの富士通レッドウェーブが、アツギ株式会社と共同で「OGバスケットボール教室＆スポーツ女子応援プロジェクト」を開催する。10月26日にスカイアリーナ座間（神奈川県座間市）で行われるシャンソン化粧品シャンソンVマジック戦（14時ティップオフ予定）の試合前に実施予定となっている。

本イベントは、競技技術の向上と成長期の身体ケアを組み合わせた新しい取り組み。バスケットボールを通して、心と身体の両面から次世代の女子アスリートを支援することを目的としている。

当日は、11時30分の開場後、11時45分から13時20分までの約1時間半にわたり2部構成で行われる。第1部では、レッドウェーブOGの石川麻衣さんが講師を務め、ドリブルやパスなどの基礎練習に加え、仲間と協力してプレーする楽しさを子どもたちに伝える。現役時代の経験を生かし、試合での動き方やコミュニケーションの大切さを丁寧に指導する。

第2部では「スポーツ女子応援プロジェクト」と題し、アツギによる講座とフィッティング体験を実施。ジュニアブラの選び方や正しい着用方法など、成長期特有の身体の変化に寄り添う内容が展開される。保護者の同席も可能で、家庭でも活かせる知識を共有する機会となっている。

イベント参加者には記念の集合写真と、アツギ製ジュニアブラのプレゼントも用意。富士通レッドウェーブは「バスケットを通して心と身体の成長をサポートしたい」とコメントしており、スポーツを楽しむすべての女子に向けた温かいメッセージが込められている。

【開催概要】



日時：10月26日（日）11時45分～13時20分（11時30分開場）



場所：スカイアリーナ座間（神奈川県座間市）



対象：小学4年～中学3年の女子



募集人数：20名



参加費：無料



スケジュール：



・11時45分～12時15分 バスケットボール教室（メインアリーナ）



・12時30分～13時20分 スポーツ女子応援プロジェクト（武道室・2階）



※試合観戦チケットは別途購入が必要

