クラシックを、軽やかに纏う。足元に洗練を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
毎日に、ちょうどいい。流麗なシルエットが魅せる一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、1988年に誕生した「996」のオリジナルデザインを、女性の足元に合わせて流麗にシェイプしたアイテムだ。
スッキリとしたシルエットが特徴で、カジュアルにもきれいめにも馴染むウィメンズ専用モデル。2層構造のC-CAPミッドソールとPUインソールが、足への負担を軽減し、長時間の着用でも快適な履き心地を提供する。
スエードとメッシュを組み合わせたアッパーは、通気性と上質感を両立。パステルカラーやニュートラルなトーンなど、女性らしいカラー展開も魅力のひとつ。クラシックなデザインに、現代的な軽さとフィット感を加えた一足。
日常に寄り添う、洗練された定番。スタイルと快適さを両立するウィメンズモデル。
ニューバランスのスニーカーは、1988年に誕生した「996」のオリジナルデザインを、女性の足元に合わせて流麗にシェイプしたアイテムだ。
スッキリとしたシルエットが特徴で、カジュアルにもきれいめにも馴染むウィメンズ専用モデル。2層構造のC-CAPミッドソールとPUインソールが、足への負担を軽減し、長時間の着用でも快適な履き心地を提供する。
スエードとメッシュを組み合わせたアッパーは、通気性と上質感を両立。パステルカラーやニュートラルなトーンなど、女性らしいカラー展開も魅力のひとつ。クラシックなデザインに、現代的な軽さとフィット感を加えた一足。
日常に寄り添う、洗練された定番。スタイルと快適さを両立するウィメンズモデル。