東京証券取引所が９日に発表した１０月第１週（９月２９～１０月３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆２３９８億４７８６万円と４週ぶりの買い越しとなった。前週は５５９１億８１２７万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１兆２９００億円の売り越し。現物・先物の合計では５０１億円と２週連続で売り越した。前週は１兆２５８９億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は４２２２億６３３４万円と２週連続の買い越し。信託銀行は２１３６億６６０９万円と６週連続で売り越した。事業法人は１２２７億８７２万円と２週ぶりに買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで４１４円（０．９％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS