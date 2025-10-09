「深海のゴジラ」ことヨロイザメを釣り上げ世界記録に　深海魚ハンター・西野勇馬さん、48冠達成

「深海のゴジラ」とも呼ばれる幻の深海ザメ「ヨロイザメ」を釣り上げ、世界記録に認定。

この快挙を成し遂げたのは、深海魚ハンターとして知られる西野勇馬（にしの ゆうま）さん。国際ゲームフィッシュ協会（IGFA）により世界記録として正式に認定され、西野さんにとって通算48冠目の記録となりました。

■ 相模湾の海底で出会った“深海の王者”

今回の釣果は、いつものように相模湾での深海釣査中の出来事。水深は250メートルほどで、これまで釣り上げてきた「エドアブラザメ」や「フトツノザメ」などが生息する比較的浅めの深海帯だったといいます。

ヒットから釣り上げまでは、わずか10分ほど。強烈な引きと首の振りから、最初はいつも通りの深海ザメだと思っていたそうです。ところが、海面にその姿が現れた瞬間、西野さんは息をのんだと振り返ります。

顔つきが明らかにこれまでのどのサメとも違っていたのです。船に上げた瞬間、「間違いない、ヨロイザメだ」と確信。「ずっと狙っていた種類だったので、釣れたあとはかなりテンションが上がりました！」と笑顔を見せます。

■ 全長120.5cm、重量9.85kg 幻のサメが世界記録に

ヨロイザメはその名の通りザラザラとした皮膚が鎧のように硬く、まさに“ヨロイ（鎧）”をまとったかのような姿をしています。その重厚な見た目から「深海のゴジラ」とも呼ばれ、太平洋の水深200〜600メートルに生息。釣り上げ例は極めて少なく、研究者の間でも貴重な存在です。

今回釣り上げられたヨロイザメは、全長120.5センチ、重量9.85キロという個体。約9年にわたる深海調査の中でも、西野さんにとってヨロイザメとの遭遇は初めてでした。

過去には電動リールでより大型の個体が捕獲された例もあり、「記録として認定されるか少し不安もあった」といいます。それだけに、今回のIGFAによる正式認定は感慨深いものに。「今後も国際ルールに沿った手巻き釣法で、さらなるサイズ更新を狙いたい」と意気込みを語ります。

■ 深海魚ハンターは“食レポ”も欠かさない

興味深いのは、西野さんが釣り上げた魚を観察・記録するだけでなく、味まで確かめていること。今回も同行した知人が釣り上げたもう1匹を昆布締めにして試食したそうです。

誰もが気になるそのお味については、「これまで食べたモミジザメやタロウザメは、昆布締めにすると身が固く締まるのですが、ヨロイザメはほどよい柔らかさで、旨みや甘みが強く感じられました」と話します。“深海のゴジラ”の肉は、意外にも上品でまろやかな味わいだったようです。

■ 目標は48冠のさらにその先へ

IGFAの認定証を手にした西野さんのXには、「おめでとうございます！」「ついにヨロイザメまで！」と祝福のコメントが相次いでいます。48冠という圧倒的な実績を誇りながらも、西野さんの目線はすでに“その先”を見据えています。

「50冠へ向けて、引き続き手巻き一筋でやっていきますので、応援の程よろしくお願いいたします」

“深海魚ハンター”として記録と探究を重ねてきた西野勇馬さん。その挑戦の先には、まだ誰も知らない深海の物語が広がっています。

＜記事化協力＞

西野勇馬【深海魚ハンター】さん（@nanukazame1）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025100906.html