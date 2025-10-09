悪役萌え。東京ディズニーランド「ヴィランズが主役」のハロウィーンの見どころを徹底解説！

東京ディズニーランドと、東京ディズニーシーでは9月17日から10月31日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催しています。

毎年大人気のイベント「ディズニー・ハロウィーン」ですが、昨年に引き続き今年も“ヴィランズ（悪役）”が主役。パーク内は普段の雰囲気とはガラッと変わり、妖しくも華やかな世界が広がっています。

そこで今回は、マイナビウーマン編集部が注目した東京ディズニーランド編「今年のディズニー・ハロウィーン」の見どころを5つピックアップ！ パークを訪れる前に、ぜひチェックしてみてくださいね。

■見どころ1. 妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティー「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」

東京ディズニーランドでは今年もディズニーの悪役である、ディズニーヴィランズが主役となり、“ヴィランズが主催する、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティー”をテーマとしたパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」を公演。

パーティーの入り口をイメージした正門でゲストを迎えるのは、『プリンセスと魔法のキス』に登場するドクター・ファシリエ。妖しくも魅惑的なダンスに、思わず見惚れてしまうはず……！

キャラクターやダンサーの乗るフロートには細部までこだわった装飾が施され、目に入るたびにテンションが上がります。

また、ダンサーの衣装も個性豊かで、今年はなんと“一輪車に乗るダンサー”も登場するなど、昨年よりさらにパワーアップ。観ているだけでワクワクが止まりません。

フロートが停止すると、いよいよパーティーがスタート！ ヴィランズたちが主催するこの“禁断のハロウィーンパーティー”では、ミッキーたちも登場し、刺激的な音楽に合わせて華やかなダンスを披露。

会場の熱気が最高潮に達すると、フロートからは炎とスモークが炸裂し、まるで魔法に包まれたようなフィナーレへ。闇と光が交錯する、美しくも危険なハロウィーンの世界を体感できます。

■見どころ2.ヴィランズをモチーフにした限定グルメ

ハロウィーン期間中は、ヴィランズをテーマにしたスペシャルメニューが続々登場！

中でも注目は、「イーストサイド・カフェ」スペシャルホットドッグ（スウィートチリ・ミートソース＆チーズソース）で食べられるディズニー映画『101匹わんちゃん』に登場するクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグのセット。

赤いパンに黒いミートソースと白いチーズソースがトッピングされたインパクト抜群のビジュアルをしたホットドッグは、見た目の妖しさとは裏腹に、スウィートチリの甘辛さがクセになるおいしさです。

ドリンクのおすすめは「スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー）」。優しい甘さのパンプキンミルクとほろ苦いゼリーが相性抜群で、紫イモソースの色合いもハロウィーン気分を盛り上げてくれます。ディズニーヴィランズが描かれているカップにも注目。

さらに、歩き疲れた時にぴったりなのが「ハロウィーンサンデー（パンプキンソフトクリーム＆チュロス）」。濃厚なパンプキンソフトにキャラメルポップコーンとチュロスがトッピングされた贅沢仕様で、疲れも吹き飛ぶおいしさです！

◇限定グルメを動画でもっと見る

■見どころ3. パーク全体を包むヴィランズデコレーション

イベント期間中はあらゆるところにさまざまなデコレーションが登場し、パークはヴィランズ一色に……！

ワールドバザールのメインストリートには、妖しく絡みつく茨の装飾や、ミッキー型のカボチャフォトスポットが登場。どこを歩いても“ハロウィーンの魔法”がかけられたような非日常空間が広がっています。

シンデレラ城の周辺にはヴィランズを描いたバナーがはためき、ゴーストたちがパーティーを楽しむデコレーションも。

エントランスではミッキー花壇がハロウィーン仕様に変身し、トゥーンタウンでは遊び心満点のゴーストやカボチャたちが出迎えてくれます。

これらのスポットはどこも写真映え間違いなし！ お気に入りのフォトスポットを探しながら、ハロウィーン気分を存分に味わって。

■見どころ4. 限定グッズで楽しむ“悪役コーデ”

ハロウィーンといえば、“仮装”ですよね。でもなかなか全身仮装するのは難しい……という方も多いのでは？ そこでチェックしておきたいのが、ハロウィーン限定のスペシャルグッズです。

ヴィランズやゴーストをモチーフにしたカチューシャ、リング、ぬいぐるみチャームなどが多数ラインナップ。身につけるだけで、手軽にハロウィーンムードを楽しめます。

友達とおそろいにしても、キャラクターごとにテイストを変えても◎。 写真を撮るたびに、“悪役っぽいのにかわいい”不思議な高揚感が味わえるはず！

■見どころ5. 期間限定の“トリック・オア・トリート”体験

さらに今の時期だけの楽しいコンテンツが用意されているのもハロウィーンならでは。

トゥモローランドの「ソフトランディング」では、ハロウィーン期間限定の特別企画を実施中！ メニューを購入する際にキャストへ「トリック・オア・トリート」と声をかけると、かわいいハロウィーン包材に入ったアボカド＆チーズのコーンチップスがもらえます。

パッケージもとってもキュートで、食べたあとも記念に持ち帰りたくなるほど。塩味とチーズのバランスが絶妙で、やみつきになる味わいです。

※パークの運営状況等により、中止または終了になる場合があります

※１回の会計で１つプレゼントします。

■ “悪役たちのパーティー”に足を踏み入れてみては？

今年の「ディズニー・ハロウィーン」は、ヴィランズが主役の“妖しさとカッコよさ”が同居する特別な世界。ミッキーたちが繰り広げるショーや限定メニュー、グッズを通して、ちょっとダークで刺激的なハロウィーンを楽しんでみてはいかがでしょうか。

ぜひ今だけの特別な“悪役たちのパーティー”に足を踏み入れてみて！

