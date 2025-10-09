商務部は10月9日午前、レアアース関連品目の輸出規制強化に関する二つの公告を発表しました。商務部の報道官は同日、レアアース関連品目の輸出規制強化について記者の質問に答え、多様な許可簡便化措置を採用すると表明しました。

報道官は、レアアース関連品目は軍民両用の属性を持ち、輸出規制を実施するのは国際的な慣例であるとし、「ここしばらくの間、一部の海外組織と個人は、中国原産のレアアース規制品目を直接または加工した後、関連組織や個人に転移・提供してきた。レアアースは直接または間接的に軍事などの敏感な分野に使用されるため、中国の国家安全と利益に重大な損害や潜在的な脅威をもたらし、国際的な平和と安定に不利な影響も及ぼし、拡散防止の国際的努力を損なってきた。そのため、中国政府は法に基づき、中国原産の成分を含む一部の海外レアアース関連品目を対象とする規制を実施する。その目的は国家安全と利益をよりよく守り、拡散防止などの国際的義務をよりよく履行するためだ」と述べました。

報道官はまた、「関連規定に合致するものについて、中国政府は許可を与える方針だ。最終用途が緊急医療や公衆衛生上の突発事件への対応、自然災害の救助など人道支援に関する輸出について、許可申請を免除する」と説明しました。（提供/CRI）