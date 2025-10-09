大橋和也、木村慧人らが演じる『君がトクベツ』劇中アイドルグループ“LiKE LEGEND”が『GirlsAward』に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LiKE LEGENDが、10月18日に千葉・幕張メッセ9～11ホールで開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演することが決定した。

■ドラマを飛び出し、 『GirlsAward』を熱く盛り上げる

LiKE LEGENDは、MBS/TBSドラマイズム枠で放送中のドラマ『君がトクベツ』に登場する国民的アイドルグループ。大橋和也（なにわ男子）、木村慧人（FANTASTICS）、山中柔太朗（M!LK）、大久保波留（DXTEEN）、NAOYA（MAZZEL）が、グループのメンバーを演じており、映画に引き続きドラマ版でも主題歌を担当している。

そんな事務所もグループの垣根も越えた劇中でしか観られない幻のアイドルグループが、『君がトクベツ』スペシャルステージに登場。ドラマを飛び出し、 『GirlsAward』を熱く盛り上げる。

■イベント情報

『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』

10/18（土）千葉・幕張メッセ9～11ホール

