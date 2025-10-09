「日経225ミニ」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限4488枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4488枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4488( 4488)
ソシエテジェネラル証券 3952( 3952)
SBI証券 1897( 1025)
楽天証券 1175( 565)
バークレイズ証券 536( 536)
三菱UFJeスマート 549( 509)
モルガンMUFG証券 400( 400)
松井証券 377( 377)
野村証券 255( 255)
日産証券 154( 154)
マネックス証券 115( 115)
岩井コスモ証券 29( 29)
フィリップ証券 24( 24)
安藤証券 20( 20)
インタラクティブ証券 16( 16)
ドイツ証券 7( 7)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 348( 348)
ABNクリアリン証券 197( 197)
SBI証券 585( 193)
楽天証券 233( 119)
三菱UFJeスマート 102( 90)
マネックス証券 75( 75)
ドイツ証券 52( 52)
松井証券 50( 50)
フィリップ証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 111162( 111162)
ソシエテジェネラル証券 62988( 62988)
SBI証券 63771( 27237)
楽天証券 28111( 14595)
松井証券 13352( 13352)
バークレイズ証券 12318( 12318)
サスケハナ・ホンコン 6999( 6999)
JPモルガン証券 5886( 5886)
日産証券 4459( 4459)
三菱UFJeスマート 7612( 3742)
マネックス証券 3327( 3327)
ゴールドマン証券 2459( 2365)
モルガンMUFG証券 2061( 1957)
ビーオブエー証券 1606( 1606)
フィリップ証券 839( 839)
野村証券 810( 810)
東海東京証券 640( 640)
ドイツ証券 401( 401)
インタラクティブ証券 375( 375)
みずほ証券 369( 369)
広田証券 369( 369)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース