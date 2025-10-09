「日経225ミニ」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限2万6989枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6989枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26989( 12729)
ソシエテジェネラル証券 14075( 10135)
三菱UFJ証券 9508( 5288)
SBI証券 9241( 2943)
ビーオブエー証券 2270( 2270)
JPモルガン証券 18943( 1873)
大和証券 1840( 1840)
モルガンMUFG証券 4038( 1638)
楽天証券 3141( 1351)
BNPパリバ証券 3669( 1289)
三菱UFJeスマート 1074( 1006)
松井証券 898( 898)
バークレイズ証券 676( 676)
豊証券 544( 544)
東海東京証券 500( 500)
野村証券 19085( 395)
インタラクティブ証券 332( 332)
みずほ証券 4858( 268)
マネックス証券 248( 248)
日産証券 141( 141)
ゴールドマン証券 35930( 0)
UBS証券 600( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2423( 2423)
ABNクリアリン証券 4414( 1414)
楽天証券 1123( 547)
SBI証券 833( 415)
日産証券 351( 351)
マネックス証券 178( 178)
三菱UFJeスマート 161( 143)
松井証券 143( 143)
フィリップ証券 116( 116)
インタラクティブ証券 87( 87)
ドイツ証券 72( 72)
岩井コスモ証券 36( 36)
立花証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4010( 10)
光世証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 283396( 283396)
ソシエテジェネラル証券 178249( 178249)
SBI証券 90986( 41925)
バークレイズ証券 37424( 37424)
松井証券 30843( 30843)
サスケハナ・ホンコン 29791( 29791)
楽天証券 43869( 22975)
日産証券 14716( 14716)
ビーオブエー証券 11280( 11280)
JPモルガン証券 11185( 11185)
モルガンMUFG証券 10805( 10537)
BNPパリバ証券 7511( 7511)
三菱UFJeスマート 12254( 6714)
みずほ証券 5998( 5995)
野村証券 5752( 5698)
三菱UFJ証券 5548( 5548)
大和証券 5279( 5279)
マネックス証券 4996( 4996)
広田証券 4278( 4278)
ゴールドマン証券 3238( 3210)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース