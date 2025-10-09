日向坂46四期生出演『新・日向坂ミュージックパレード』Blu-ray BOX発売決定！藤嶌果歩＆渡辺莉奈のコメント入りPR映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46四期生が出演する音楽バラエティ『新・日向坂ミュージックパレード』のBlu-ray BOXが、2026年3月11日に発売されることが決定した。

■メンバーの個性豊かなキャラクターを生かしたコントをたっぷり収録

日向坂46の新時代を担う四期生が、熱唱パフォーマンスに加えて、コントに初挑戦。

正源司陽子がアイドル全開でソロ歌唱をした「裸足の季節」や、小西夏菜実、清水理央が息ぴったりなシンクロダンスを披露した「渚のシンドバッド」など、前シリーズから成長を積み重ね、パワーアップしたパフォーマンスに加え、藤嶌果歩と渡辺莉奈がちょっと毒舌な姉妹に扮した「マッチ売りの姉妹リナシア＆カホエル」や山下葉留花が特技の三線を片手に事件を解決する「三線名探偵はるはる」など、これまで番組で発掘されてきた、メンバーの個性豊かなキャラクターを生かしたコントがたっぷり収録されている。

加えて「四期生ライブ」（2025年7月開催）の映像とともに、『日向坂ミュージックパレード』時代からの涙あり笑いありの名場面を振り返るスペシャル回も。

さらに、Blu-rayでしか観られない特典映像として、放送には入りきらなかった未公開映像やメンバー同士で撮影した「ひな撮り」、さらに初挑戦したコントについて振り返るメンバー座談会などを収録。

ブックレットには番組のオフショットに加え、「四期生ライブ」のライブフォトも掲載され、まさしく日向坂46 四期生の1年半にわたる挑戦の集大成を記録した、永久保存版となる。

また、本作発売の発表と併せて、ジャケットビジュアルも解禁。さらに、藤嶌果歩＆渡辺莉奈のコメント入りPR映像も公開された。

2026.03.11 ON SALE

Blu-ray『新・日向坂ミュージックパレード』

