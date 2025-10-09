　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9070枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9070(　　8870)
ソシエテジェネラル証券　　　　5670(　　5670)
ゴールドマン証券　　　　　　　2350(　　1920)
バークレイズ証券　　　　　　　1845(　　1845)
JPモルガン証券　　　　　　　　1975(　　1475)
ビーオブエー証券　　　　　　　1153(　　1153)
シティグループ証券　　　　　　1121(　　1121)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 538(　　 538)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 436(　　 436)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 232(　　 232)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 188(　　 188)
日産証券　　　　　　　　　　　 133(　　 133)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 121(　　 121)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 190(　　　94)
野村証券　　　　　　　　　　　　89(　　　89)
広田証券　　　　　　　　　　　　57(　　　57)
インタラクティブ証券　　　　　　32(　　　32)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　20(　　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　19(　　　13)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 200(　　　 0)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース