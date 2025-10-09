「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6721枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6721枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6721( 6266)
ソシエテジェネラル証券 4094( 4076)
バークレイズ証券 1441( 1405)
JPモルガン証券 792( 792)
SBI証券 1410( 665)
サスケハナ・ホンコン 569( 569)
ゴールドマン証券 4991( 455)
松井証券 383( 383)
日産証券 373( 373)
楽天証券 477( 323)
ビーオブエー証券 267( 267)
インタラクティブ証券 218( 218)
モルガンMUFG証券 240( 216)
ドイツ証券 167( 167)
三菱UFJeスマート 157( 135)
UBS証券 137( 101)
マネックス証券 97( 97)
シティグループ証券 106( 88)
野村証券 73( 73)
山和証券 65( 65)
BNPパリバ証券 28( 0)
SMBC日興証券 22( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 22( 22)
松井証券 11( 11)
日産証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース