三重県鳥羽市の海女小屋「はちまんかまど」です。伊勢エビなど新鮮な海の幸を楽しんでいるのは、タイで司会者や俳優として活躍する、パーニサラー・アラヤスックルさんです。ことし「Mie Inbound Ambassador 2025」に任命されました。

【写真を見る】三重県の観光戦略“助っ人”はインスタフォロワー650万人！タイのインフルエンサー 伊勢エビに舌鼓を打つ様子を動画撮影

インスタのフォロワー数は650万人超え。鳥羽の海の幸に舌鼓を打ち、PR動画を撮影。三重県がインフルエンサーの力を借りて取り組む、戦略的なプロモーションです。

（三重県観光部海外誘客課 藤田雄一課長）

「タイ現地で絶大な影響力をお持ちの方。きめ細かく三重県の魅力を発信していただくことで、三重県の認知度が上がって、インバウンドの方にたくさん三重県を訪れていただければ」

一行は明日、伊勢市周辺を巡り、あさってには帰国の途につくということです。

街の魅力が埋もれてしまってはもったいない…三重県の新たな一手です。