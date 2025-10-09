MLBのポストシーズンは日本時間9日、ア・リーグ地区シリーズ第4戦、ナ・リーグ地区シリーズ第3戦が行われました。

3戦先取の地区シリーズで、ア・リーグ東地区首位のブルージェイズが同地区2位のヤンキースに2勝1敗で王手をかけます。初回、先制点を決めると、5回に先頭から連打で追加点。さらに7回にネーサン・ルークス選手の走者一掃のタイムリーで点差を広げます。8回に2アウト満塁のピンチを背負いますがレフトフライで切り抜け得点を与えず3勝目を手にしました。

各地で激戦が続く中、ブルージェイズがリーグ優勝決定シリーズに駒を進めました。

王手をかけているドジャースはフィリーズとの一戦で先発の山本由伸投手がカイル・シュワバー選手からホームランを食らうなど4回0/3、3失点の成績。8回にクレイトン・カーショー投手が登板するも5失点とさらにリードを広げられポストシーズンで初の黒星となりました。

ブリュワーズも2連勝で王手をかけていましたが、カブスに初回先頭打者ホームランで同点に追いつかれると2アウト満塁からさらに3点を追加されます。ジェーク・バウアーズ選手のホームランなどで点差を縮めるも初回の4失点が響き、勝利をつかめませんでした。

ア・リーグ中地区2位のタイガースはア・リーグ西地区首位のマリナーズと対戦。序盤は得点が奪えず苦しむタイガースでしたが、5回に3者連続タイムリーで同点に追いつくと、その後も3本のホームランを記録し9-3で勝利。2勝2敗で最終戦を迎えます。

▽地区シリーズ結果

【ア・リーグ】

〈第1戦〉

ブルージェイズ 10-1 ヤンキース

タイガース 3-2 マリナーズ

〈第2戦〉

ブルージェイズ 13-7 ヤンキース

マリナーズ 3-2 タイガース

〈第3戦〉

ヤンキース 9-6 ブルージェイズ

マリナーズ 8-4 タイガース

〈第4戦〉

ブルージェイズ 5-2 ヤンキース

タイガース 9-3 マリナーズ

【ナ・リーグ】

〈第1戦〉

ブリュワーズ 9-3 カブス

ドジャース 5-3 フィリーズ

〈第2戦〉

ブリュワーズ 7-3 カブス

ドジャース 4-3 フィリーズ

〈第3戦〉カブス 4-3 ブリュワーズフィリーズ 8-2 ドジャース