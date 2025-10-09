俳優の高橋文哉（24）が主演と企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。エピソードゼロ」が24日から「Pontaパス」と「TELASA」で配信されることが決定した。

「エピソードゼロ」は、縦型ショートドラマ配信アプリの「UniReel」などで24日から配信される本編「この恋は、理想形。」（全50話）のプロローグとなる。本編は高校の1学年違いのカップルの純愛を描く物語で、ヒロインは原菜乃華が務める。

「エピソードゼロ」は、2人が付き合い始めた翌日から初めてのお家デートまでを3話構成で届ける。本編では2人の別れや再会も描かれるが、「エピソードゼロ」では付き合って間もない初々しい恋人の姿が胸きゅんシーンとともに描かれており、本編をより楽しめるようになっている。

高橋は「エピソードゼロ」の配信に際し「普段応援してくださってる方や誰かのために尽くした事がある人のために、今回の企画を考えました」と明かした。「僕ひとりでは伝えきれない思いも、すてきなキャスト、スタッフの皆さんと力を合わせて作品という形にしてくださり、素晴らしいものができました」とアピールした。