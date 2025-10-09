ÀÐ³À¤é300¿Í¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¡¡23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï9Æü¡¢¥×¥íÆþ¤ê´õË¾¤ÎÁª¼ê¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå»ÖË¾ÆÏ¡×¤ÎÄó½Ð¤òÄù¤áÀÚ¤ê¡¢300¿Í¡Ê¹â¹»124¿Í¡¢Âç³Ø176¿Í¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â¹»À¸¤ÎÅê¼ê¤Ç¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î±¦ÏÓ¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¤¬ÌÜ¶Ì¡£150¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¤Ç½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤Î¿¹ÍÛ¼ù¤â150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Æ±¤¸Âçºå¶Í°þ¤ÇU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÌîÂç¸×¤Ï¶¯µ¤¤ÎÅêµå¤¬¿È¾å¤À¡£
¡¡Âç³Ø¤ÏÆüÊÆÁª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½ÁÈ¤¬Ãæ¿´¡£ÃíÌÜ¤Ï¼ç¼´¤òÌ³¤á¤¿ÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¡£¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Æ¤ëÆâÌî¼ê¤Ç¡¢1°Ì»ØÌ¾¤Î¶¥¹ç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£