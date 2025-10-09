萩原利久、2026年カレンダー決定 北村匠海が撮影・トークイベントも開催
【モデルプレス＝2025/10/09】俳優の萩原利久が、2026年版卓上カレンダー「RIKU HAGIWARA 2026 CALENDAR」を12月12日に発売することが決定。俳優・アーティストの北村匠海が撮影を担当した。
【写真】萩原利久がキス寸前
萩原は、公開中の主演映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』が欧米やアジア各国を含めてヒットを記録、9月には2nd写真集『W』の中文繁体字版出版イベントを台湾で開催するなど、国内外からの注目が一層高まっている。
今作では、長年の俳優仲間でありプライベートでも親交の深い、俳優・アーティストの北村が撮影を担当。プロップスや構図にもこだわり非日常的な空間を演出しつつ、現場では自らポージングを指示するなどアートディレクションも手がけ、役者／表現者としての萩原を、北村ならではの独自の視点で鮮やかに切り取っている。
そして発売を記念して、2026年1月31日に都内某所にてトークイベントの開催が決定。イベントへの応募は10月10日18時より受付開始される。（modelpress編集部）
・トップコートオンラインショップ：直筆サイン入り（500名様／抽選）／トップコートVer.BOX（通常版と写真が異なる）／生写真（ランダム3種）
・タワーレコード：A5判ビジュアルカード（タワーレコードVer.写真）
・HMV：A5判ビジュアルカード（HMV Ver.写真）
・紀伊國屋：A5判ビジュアルカード（紀伊國屋 Ver.写真）
【Not Sponsored 記事】
