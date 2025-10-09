Girls2山口綺羅の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/09】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）の山口綺羅（やまぐち・きら／21）】
【写真】ガルガル山口綺羅、ほっそり美脚輝くミニスカ姿
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆山口綺羅の夢を叶える秘訣
「ひたむきに努力し続けること」と「夢を口に出すこと」です。小さい頃からダンスがすごく好きで、ずっと「アーティストになりたい」という夢がありました。それを言い続け、努力を重ねたことで今があると思っています。アーティストとしてだけでなく、女優業においても、演じたい役を口に出すことで挑戦させていただけているので夢を口に出すことは大切だと思います。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
今回、初めてのランウェイステージになるので楽しんでいただけるように、そして、ブランドさんのステージを盛り上げられるように精一杯頑張ります！
◆「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
