

ブルズと2ウェイ契約を結び2年目のNBA挑戦を迎えた河村勇輝 photo by Getty Images





後編：河村勇輝 NBA2年目の挑戦

シカゴ・ブルズと２ウェイ契約を結んだ日本が誇るファンタジスタ、河村勇輝がアメリカで2年目のシーズンをスタートさせる。昨季、メンフィス・グリズリーズの２ウェイ契約選手だった河村はNBAで22試合に出場。田臥勇太、渡邊雄太、八村塁に次ぐ日本人史上４人目のNBAプレーヤーとなり、身長173cmと小柄ながら短いプレータイムでも多くのハイライトシーンを生み出した。

迎える勝負の２年目。NBAでもトップクラスの名門球団と契約した24歳はいったいどんなシーズンを過ごすのか。河村のブルズでの立ち位置を知るため、現在はNBA公式サイトで健筆を振るう大ベテランライター、サム・スミス氏に話を聞いた。

1980〜90年代、マイケル・ジョーダンに率いられたシカゴ・ブルズを密着取材した経験を持つスミス氏。著作の『The Jordan Rules』はベストセラーとなり、『マイケル・ジョーダン激闘のシーズン：誰も知らなかったNBAの内幕』というタイトルで日本でも出版されている。それほどの大御所ライターの目にも、河村はエキサイティングな取材対象として映っている様子。それと同時に「ブルズで存在感を発揮するのは簡単ではない」と冷静に指摘しており、その視点は非常に興味深いものだった。

＊本文はスミス氏の一人称。

前編〉〉〉河村勇輝が新天地・ブルズで順調スタート

【NBAでは自分自身が"武器"にならなければいけない】

私は、ユウキのことが大好きだ。彼がここまで成長したことには驚かされた。最初にサマーリーグのチームに彼が含まれたとき、正直、ブルズと契約して２ウェイ契約をもらうとは思っていなかった。昨シーズン中、メンフィス・グリズリーズでプレーする彼を少し見たことがあったけど、そのときは控えめすぎる印象だったからだ。当時のユウキはドリブルをしても、ショットを打たずにボールをすぐ手放してしまい、味方を生かそうとばかりしているように見えた。

でも、ブルズの一員としてプレーしたサマーリーグでの彼は違っていた。プレーがすごくよくなっていた。とてもアグレッシブで、自分のシュートを狙いにいく場面があった。積極的に攻めていて、スピードもすごく速かったし、全力でプレーしていた。グリズリーズでの彼を以前見たときには、そんな姿は見られなかったんだ。

NBAでは自分自身が"武器"にならなければいけない。自分で得点も狙わないといけないし、ディフェンスに対してプレッシャーを与えなければならないんだ。以前の彼は、ディフェンスを反応させるようなプレーをしていなかった。

でも今は違う。そして、もともと得意としていたハッスルプレーや、コート全体を使ってプレーする姿勢のおかげでサイズの不利を補えていると思う。ディフェンス時にはコート全体をカバーして相手選手にプレッシャーをかけ続ける彼を見ていると、過去のNBAで活躍した小柄な選手たちを思い出すんだ。スパッド・ウェッブとか、カルビン・マーフィー、マグジー・ボーグスとか、身長が５-５（フィート-インチ／約165センチ）とか５-７（約170センチ）といった選手たちのことだ。彼らを見たときも、『このサイズでNBAでは通用しないだろう』と思う人が多かった。でも彼らには"ハート"があった。ユウキにも同じものを感じるよ。

【生き残るためには"正しい状況"を見つけることが大事】



河村についての印象を語ってくれたスミス記者 photo by Sugiura Daisuke



今後、ユウキがNBAで生き残るために、まずは彼にとって"正しい状況"を見つけることが大事だと思う。正直、今のブルズの状況は彼には厳しいものがある。ガードの層がとても厚いからね。ここではあまりチャンスをもらえないと思う。

でもGリーグでプレーして、そこで自分の力を示すことができれば、話は変わってくる。攻撃的にプレーして、得点を狙いながらも、自分の持ち味──仲間を生かすプレー、ディフェンス、ロールプレイヤーとしての働き──を発揮する。Gリーグでは、得点だけでなく"他に何ができるか"が重視される。だから、少しでも得点ができて、ディフェンスを引きつけられるようになれば、ほかのチームにも『この選手は使える』と印象づけられるはずだ。

繰り返すが、ブルズでチャンスを得るには、ケガ人が出るなどの偶然が必要かもしれない。そうでなければ、定期的なプレー機会は与えられないだろう。ただ、彼がGリーグで結果を出せば、ほかのチームが興味を持つ可能性は高いと思う。

もちろん簡単なことではないが、ユウキと同じサイズの選手はこれまでも存在した。そして、ユウキと彼らとの共通点は、"自分のサイズを意識していない"ってことだ。

彼は自分が５-８（約173センチ）だとわかっていながら、６-８（約198センチ）くらいの選手のようにプレーしている。NBAで生き残っていくには、そういうマインドが必要なんだ。『誰にも怖気づかない』『相手が６-８でも６-９でも、レブロン・ジェームズでも、自分は引かない』──そういう姿勢を持っている。私が彼に感心したのはそこだね。自分のサイズをハンデだと思っていない。自分を"そのサイズの選手"として見ていないんだ。そんな選手だから、私もユウキがこれからアメリカでどんなキャリアを歩んでいくかを楽しみにしているよ。