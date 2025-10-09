「超ときめき宣伝部」の辻野さん「一緒に何かできたらいいなと」

日本ハムファイターズは、「とき宣（ときせん）」の愛称で親しまれている6人組アイドルグループ「超ときめき宣伝部」が「エスコンときめき大使」に就任したことを発表した。11月24日までの期間、「エスコンときめき大使」として、これから日本一に挑むファイターズのファンの推し活をさまざまなコラボを通して応援していく。

大使就任のきっかけは、7月にエスコンフィールドで開催した「ファイターズかわいいシリーズ」で、ファイターズガールが「超ときめき宣伝部」の楽曲「超最強」のダンスパフォーマンスを披露したこと。その際、同曲が多くのファイターズファンに親しまれたことがきっかけとなり、今回のコラボレーションが決定した。

10月6日には、今回の取り組みで制作された、令和の推し活ソング「超最強」のオリジナルver.「超最強 ファイターズver.」のミュージックビデオが公開。Fビレッジで働くスタッフ、球団職員、ファイターズガール、また選手も

プレー映像にて登場するミュージックビデオは大きな反響を呼んでいる。

「エスコンときめき大使」就任について、メンバーの辻野かなみさんは「ファイターズかわいいシリーズで、私たちの楽曲『超最強』を使用してくださっていたのをSNSを通じて拝見していたので、私たちも一緒に何かできたらいいなと思っていました。今回このような機会をいただけてとってもうれしいです！」とコメント。また、初めて訪れたというエスコンフィールドの印象について、メンバーの坂井仁香さんは「大きなガラスウォールから外の景色がたくさん見えたのが印象的。広々としていて北海道ならではのすてきな球場だなと思いました。いつかエスコンフィールドHOKKAIDOでライブがしたいです！」とコメントした。

そのほかの取り組みとして、ファイターズ公式グッズのツインスティックを使った誰でも踊れる「超最強」新振り付けを考案。またTikTok限定で「超最強 ファイターズver.」の配信決定を記念したキャンペーンも実施している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）