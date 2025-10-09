スタンレーレディスホンダが10日開幕

女子ゴルフの国内ツアー・スタンレーレディスホンダは10日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で開幕する。今大会には米ツアー、米下部ツアーを主戦場にする6選手が出場。双子の岩井明愛、千怜（ともにHonda）はホステスプロとして、約6か月ぶりに国内ツアー大会に臨む。この間に2人は米ツアー初優勝を飾っているが、9日に応じた囲み取材では、いい意味の「鈍感力」を垣間見せた。

明愛と千怜はプロアマ大会を終えると、クラブハウス前に展示されているホンダ・プレリュードの前に座り、笑顔で記念撮影に応じた。まずはホステスプロとしての役目を果たし、別々に囲み取材を受けた。

今季、最後に国内ツアーに出場したのは4月の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで、約6か月ぶりの凱旋試合。千怜はこの間について「ゴルフに集中していましたし、充実していました」と実感を込めた。

米ツアーには今季からの本格参戦。4月の時点で「日本でやってきたまま、何も変えずにやっていきたいです」と話していたが、確認すると、プレースタイル、技術、クラブも「全く変えずにやってきました。それでやれてきました」と胸を張った。

結果は21試合出場で1勝を含めてトップ10入り4度、年間ランキング12位につけている。堂々たる成績で、記者から現在のランキングを聞かされると「そうなんですか。その辺は何も考えてこなかったので」と言い、目を丸くした。

21試合出場、1勝を含めてトップ10入り6度、年間ランキング8位の明愛も同様だった。コースによって「芝質の違い」を感じてはいたが、「あまり詳しくないので、練習ラウンドでどういうショットが必要なのかを感じて、試合で対応していました。悩むことはなかったですね」と振り返った。

前週はチームでハワイに滞在。2人は試合（ロッテ選手権）を前にサーフィンで波に乗る姿をインスタグラムでアップするなど、転戦生活を楽しんでいる様子も垣間見せた。

千怜「（サーフィンは）初めてでしたが、一発で（ボードに）立てました。うれしかったです」

2人とも疲れた様子はなく、プロアマ大会でも笑顔を見せ続けた。

千怜「風が強いので低いボールを打つ練習をしています。あとはパットでカップオーバーすることを心掛けています」

明愛「今週はホステスなので、テレビに映る位置で回りたいです」

どこでプレーしていても、同じようにコースと向き合い、気負うことなくベストを尽くす岩井姉妹。今大会も「変わらない姿」を見せるつもりだ。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）