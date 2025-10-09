看護師「ここはファミレスではありません！」会計後も待合室で『噂話をするママたち』→ 院長が痛快な一喝

おしゃべりが大好きな人は、どこでも井戸端会議を開いてしまうようです。

道端はもちろん、スーパー、役所、他には……？

今回は、小児科で看護師として働くA子さんから聞いた、病院で起こった井戸端会議のエピソードをご紹介します。非常識な行動に対する痛快な一言とは？

会計後の病院で……

小児科に来るのは当然、体調の悪いお子さんを連れた方ばかりです。

待合室では静かにに過ごし、会計後はお早めにお帰りいただけたらと思います。

おしゃべりの時間を楽しむのもいいことですが、場所は選びましょう！

【体験者：40代女性・看護師、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。