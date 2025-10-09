timelesz¶¶ËÜ¾À¸¼ç±é¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù½é²ó¤¬100Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡¡Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12¡ËÂè2ÏÃ¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWEBÌ¡²è¡£
¡¡¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¡×Âç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÊÒ¶Íßº¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡Ä¡£¹ªÌ¦¤ÏÎ¢¤Î´é¤Ç¤¢¤ëâÃ´õ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¡È¶¦ÈÈ¡É¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò±ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÆ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é4Æü´Ö(10·î4Æü¡Á7Æü)¤Ç¡È100Ëü²ó¡É¡Ê¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¢TVer¡¦¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¦Lemino¤Î¹ç·×ÃÍ¡Ë¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤ËTVer¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÁí¹ç¡¦¥É¥é¥ÞÎ¾ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ªÌ¦¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ßº¤È¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦Æ±À¸³è¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Â³¤¯2ÏÃ¤Ç¤Ï·º»ö¡¦ÅãÆ²¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë¤é¤ÎÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëßº¤Î±Æ¡£¤½¤·¤Æßº¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ë¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¸ì¤ë¾×·â¤Î¹ðÇò¤È¤Ï¡Ä¡£
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÊÒ¶Íßº¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡¦âÃ´õ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¹ªÌ¦¤Ï¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ëÃæ¤ÇâÃ´õ¤«¤éßº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈëÌ©¤È¡¢»àË´¤·¤¿ßº¤ÎÈà»á¡¦³¤ÅÍ¡ÊÀõÌî½×ºÈ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¯¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¤ÅÍ»àË´»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¤ÈÆ±»þ¤Ëßº¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ä»Ä¤µ¤ì¤¿AMEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆ°ÍÉ¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ßº¤ÈâÃ´õ¡¢2¤Ä¤Î¿Í³Ê¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤Ê¤¬¤éÆ±µïÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¹ªÌ¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüßº¤ÏÆÍÁ³¡¢¹ªÌ¦¤Î¸µ¤«¤é¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
