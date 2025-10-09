デミ・ムーアが新ヘアースタイル！ 90年代を思わせる前髪を披露
『ゴースト／ニューヨークの幻』や『サブスタンス』で知られるデミ・ムーアが、グッチの短編映画で、1996年に映画『素顔のままで』で見せてから初めてとなる、前髪のあるヘアスタイルを披露。インスタグラムにて、当時の姿と今の姿を並べてシェアした。
【写真】前髪が似合っているデミ
現地時間10月6日にインスタグラムを更新したデミは、「前髪…今と過去」と綴り、「『素顔のままで』以来初めて前髪を復活させてくれてありがとう」とグッチに感謝を述べた。
デミが前髪を復活させたのは、アカデミー賞受賞監督スパイク・ジョーンズとハリナ・ラインが手掛けたグッチの短編フィルム『THE TIGER』。エドワード・ノートン、エド・ハリス、エリオット・ペイジ、キキ・パーマー、ケンダル・ジェンナーらが出演し、デミは、主人公であるグッチ インターナショナル代表でグッチ カリフォルニア会長のバーバラ・グッチを演じる。
ブランドによると物語は、彼女の誕生日を祝うため、その自宅に子どもたちと特別なゲストが集うところからスタート。その華やかな表舞台の裏で、バーバラは必死に立ち回りながら、会社の評判を守り、ゲストをもてなし、母親としての役割を果たし、あらゆることを完璧にコントロールするために葛藤する。やがてその夜が予期せぬ展開を見せたとき、彼女が綿密に作り上げてきた仮面はひび割れて崩れそうになり、バーバラと家族は新たな道を模索することになる。
デミの前髪姿に、シューズデザイナーのブライアン・アトウッドや共演したキキ、俳優のジェシカ・キャプショー、グウェンドリン・クリスティらから称賛が贈られているほか、ファンからも、「いつまでも若々しい」「シンプルに最高」「前髪素敵。すごくソフトで、あなたの目が引き立つ。いつもながら美しい」などとコメントが寄せられている。
引用：「Demi Moore」インスタグラム（＠demimoore）
【写真】前髪が似合っているデミ
現地時間10月6日にインスタグラムを更新したデミは、「前髪…今と過去」と綴り、「『素顔のままで』以来初めて前髪を復活させてくれてありがとう」とグッチに感謝を述べた。
ブランドによると物語は、彼女の誕生日を祝うため、その自宅に子どもたちと特別なゲストが集うところからスタート。その華やかな表舞台の裏で、バーバラは必死に立ち回りながら、会社の評判を守り、ゲストをもてなし、母親としての役割を果たし、あらゆることを完璧にコントロールするために葛藤する。やがてその夜が予期せぬ展開を見せたとき、彼女が綿密に作り上げてきた仮面はひび割れて崩れそうになり、バーバラと家族は新たな道を模索することになる。
デミの前髪姿に、シューズデザイナーのブライアン・アトウッドや共演したキキ、俳優のジェシカ・キャプショー、グウェンドリン・クリスティらから称賛が贈られているほか、ファンからも、「いつまでも若々しい」「シンプルに最高」「前髪素敵。すごくソフトで、あなたの目が引き立つ。いつもながら美しい」などとコメントが寄せられている。
引用：「Demi Moore」インスタグラム（＠demimoore）