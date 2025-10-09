“パンクヒーロー”Hi-STANDARD・難波章浩の生き様をつづった初のアーティストブックが登場
Hi-STANDARD／NAMBA69として活動する難波章浩のアーティストブック『難波章浩 AKIHIRO NAMBA -100％ MY LIFE』（リットーミュージック）が、12月9日に発売されることが発表された。
【写真】CDショップにゲリラ設置されたHi-STANDARD試聴コーナー
新ドラマー・ZAXを迎え再始動を果たしたHi-STANDARD、そしてNAMBA69での活動でも知られるベース＆ボーカリスト難波章浩は、日本のパンクシーンを代表する存在。“パンクヒーロー”として確固たる存在感を放ち続けてきた難波にとって、同書は初のアーティストブックとなる。
生い立ちからHi-STANDARDの結成と活動休止、ソロでの活動、そして再始動に至るまでの歩みをロングインタビューで時系列に紹介。さらに、特別対談や親交の深いミュージシャンや関係者による証言、歴代使用機材の解説、雑誌『BASS MAGAZINE』掲載インタビューの再録も収録。難波章浩というアーティストの全貌に迫る、まさに永久保存版の一冊となっている。
また、記念Tシャツが付属する限定版も予約販売される。フロントには難波本人が選んだステージ写真を使用し、その下には自らの手書きによる“100％ MY LIFE AKIHIRO NAMBA（Hi-STANDARD／NAMBA69）”の文字をプリント。Tシャツはホワイト、ブラック、スモークブラック、レッドの4色展開となる。予約受付は11月9日までで、商品の発送は12月上旬以降を予定している。
【写真】CDショップにゲリラ設置されたHi-STANDARD試聴コーナー
新ドラマー・ZAXを迎え再始動を果たしたHi-STANDARD、そしてNAMBA69での活動でも知られるベース＆ボーカリスト難波章浩は、日本のパンクシーンを代表する存在。“パンクヒーロー”として確固たる存在感を放ち続けてきた難波にとって、同書は初のアーティストブックとなる。
また、記念Tシャツが付属する限定版も予約販売される。フロントには難波本人が選んだステージ写真を使用し、その下には自らの手書きによる“100％ MY LIFE AKIHIRO NAMBA（Hi-STANDARD／NAMBA69）”の文字をプリント。Tシャツはホワイト、ブラック、スモークブラック、レッドの4色展開となる。予約受付は11月9日までで、商品の発送は12月上旬以降を予定している。