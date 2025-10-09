石原さとみ、NHK『あしたが変わるトリセツショー』MCに復帰！ 「ワクワクしながら収録しました」
石原さとみが『あしたが変わるトリセツショー』（NHK総合／毎週木曜19時30分）のMCに復帰。第2子出産のため番組を休んでいた石原が、10月16日放送回から登場する。収録に臨んだ石原からコメントが到着した。
【写真】第2子出産後、『あしたが変わるトリセツショー』のMCに復帰した石原さとみ
石原のMC復帰初回となる10月16日放送回のテーマは「スマホとのつきあい方」。MCの石原のほか、柴田英嗣（アンタッチャブル）、横澤夏子が出演する。
「スマホをトイレにも持って行く」「スマホを見すぎて、眠れなくなる」「着信音やバイブの空耳が聞こえる」…など、スマホに生活を乗っ取られていないだろうか？ 番組では、ノーベル賞候補の睡眠学者が自ら実践する“睡眠の質をあげる”スマホ技を独占入手。睡眠のプロが寝床で見ている動画とは？ ほかにも「記憶力や集中力との関係」など気になる情報を届ける。
MC復帰した石原は「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました。実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです。でも今回のテーマが『スマホとのつきあい方』で、その中に睡眠に関係することがあったので試してみたら、す〜っと寝られて、ありがとう〜トリセツって思いました！」と感想を。
「ほかにも私自身がトリセツショーに助けられていることがたくさんあります。お休み中に一番食べた料理が、番組で紹介したトマトやトウモロコシのパスタでした。番組で得た知識が自分の生活を確実に豊かにしていて、実体験としてよかったものをお届けできるというのが、ウソがなくて幸せなお仕事だと思っています。これからも末永くよろしくお願いします！」と意気込みを新たにしていた。
番組制作担当は「スタジオに入ってきた瞬間、スタッフから歓声があがりました。5ヵ月のお休みを経て、さらに華やかさを増して復活されるとは！さすが、我らがエンターテイナー。『復帰回のテーマはスマホです』とお話すると、『私が休んでいる間にトリセツ変わったね。こういうジャンルも扱うようになったんだ』とお褒め？の言葉をいただきました。変わり種のテーマにもかかわらず、収録がすすむにつれ『テーマの幅が広がって面白くなってきたね！』とまたお褒めの言葉。石原さんってホント人たらしなんです」と収録を振り返る。
そして「2児の母となった石原さんの視点やアイデアも活かしながら、『あしたが変わるトリセツショー』を更に進化させていくことを楽しみにしております。こちらこそ、末永くよろしくお願いします！」と言葉を寄せた。
『あしたが変わるトリセツショー』は、NHK総合にて毎週木曜19時30分放送。
