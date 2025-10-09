北村有起哉「本当に、いいんですか!?」 地上波ゴールデン・プライム帯での初主演に驚き
俳優の北村有起哉と女優の仲間由紀恵が9日、都内で開催された木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』舞台挨拶に、共演の小野花梨、石井杏奈とともに出席。北村は地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演ということで、その意気込みを語った。
【写真】仲間由紀恵、小野花梨、石井杏奈の姿も！ 舞台挨拶の様子
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
北村は本作が地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演。北村は「本当に、いいんですか!?って。まるでそういうビジョンをイメージしていなかったので驚きました」と口にし「岡田さんのオリジナルの脚本だし、松任谷さんも新曲を書いていただいたし、すごい化学反応ができるんじゃないかな。本当に光栄です」としみじみ語った。
座長を務めるにあたって意識していることを北村は「いつも通りですかね。お芝居はいつも通り楽しく、みんなで。一緒に最後まで無事にやりたいな、ということぐらいです」と告白。その上で「たまに『座長らしく』『座長とは』みたいなことを考えたりしますけど、そうすると崩壊しそうなので（笑）」と笑い「いつも通り自分がやってきたスタンスで、というところがあります」と明かした。
北村と12年ぶりの共演となる仲間は、久しぶりの共演について「前回は時代劇で、全然世界観も違いますし、関係性もちょっと敵対するような関係性でした。だいぶ殺気立っていて。ちょっと間違えたらさらわれたり命をとられたりしそうな世界観の中での関係性でしたので、12年ぶりにご一緒できるということで、殺気が取れてよかったなって（笑）」とコメント。さらに仲間は北村の座長ぶりを「お芝居で私たちを引っ張ってくださっている感じがある」と語り「明るい現場で楽しい毎日です」とほほ笑んだ。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
