高橋文哉＆原菜乃華、初々しい恋人の姿 『この恋は、理想形。』エピソードゼロ配信へ
俳優・高橋文哉が主演・企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ『この恋は、理想形。』のプロローグとなるエピソードゼロが、24日から「Pontaパス」「TELASA」で配信開始される。
【写真】高橋文哉のもとに豪華出演キャスト集結！綱啓永＆八村倫太郎も
『この恋は、理想形。』（全50話予定／24日よりショートドラマアプリ「UniReel」ほかにて配信開始）は、高校の1学年違いの恋人・高峰広（高橋）と朝比奈澪（原菜乃華）の純愛を描くラブストーリー。エピソードゼロは本編となる『この恋は、理想形。』のプロローグとなり、広と澪が付き合い始めた翌日から初めてのお家デートまでを3話構成で描く。本編には2人の別れや再会も描かれるが、エピソードゼロでは付き合って間もない初々しい恋人の姿が胸きゅんシーンとともに描かれる。
高橋は、エピソードゼロの配信にあたって、「普段応援してくださってる方や誰かのために尽くしたことがある人のために、今回の企画を考えました。僕ひとりでは伝えきれない思いも、すてきなキャスト・スタッフの皆さんと力を合わせて作品という形にしてくださり、すばらしいものができました」とコメントを寄せた。
本作は、『TGC』20周年を記念して、高橋が所属する芸能プロダクション「A-Plus」が4月に立ち上げた縦型ドラマレーベル「FANFARE」が共同制作。同レーベルは、デジタルネイティブ世代は「自らの目で“見つけた衝動”」に価値を見出すと考え、そんな時代に自ら“見つけ”、“推せる”原石をショートドラマを通して発掘することを目指す。
「FANFARE 1ST PROJECT」となる同作では、高橋が主演を務めるだけでなく、自ら企画プロデュースにも携わり、高橋が考案した原案が採用されている。さらに、エピソードゼロでは、高橋自身が審査員として参加した「1ST PROJECT AUDITION」で選ばれた池本征矢（広のクラスメイト・篠崎真人役）、永井湖白（澪の妹・雫役）と共演を果たしている。
また、「1ST PROJECT AUDITION」の様子を公開する「オーディション総集編テラサオリジナル」が9日からTELASAで配信される。
