『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』オールマイト窮地！現れたのは… 第2話テレビ未放送予告公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）第2話（通算161話）「The End of An Era, And ―」が11日に放送される。これに先立ち、先行場面カットとテレビ未放送の30秒予告編が9日、公開された。
【場面カット】かっこいい！オールマイトの窮地に現れた“ヒーロー殺し”
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
第2話では、1年A組生徒の“個性”を搭載した装備と、サポ―トアイテムを身にまとう“アーマードオールマイト”と、オール・フォー・ワン(AFO)との熾烈な戦いが続く。AFOからの激しい攻撃に対し、折れない心で反撃に出ようとするオールマイトだったが、じわじわと追い詰められていく…。そんなオールマイトの前に意外な助っ人として駆け付けたのは、“ヒーロー殺し”ステイン。相手の動きを封じるステインの“個性”「凝血」と、オールマイトの秘策でAFOを倒すことができるのか。
