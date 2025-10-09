『ラブ トランジット』予告で切ない恋模様にMC指原莉乃も涙 主題歌はeillが新たに書き下ろし
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3（16日午後8時から配信開始※全8話構成 初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信）のキービジュアルが公開された。先日発表されたばかりの元恋人同士5組10人が、ホカンスのソファに笑顔で腰掛ける姿が描かれている。
【動画】麒麟・川島＆指原莉乃らが大興奮！美男美女の登場も予感させる予告
本作は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービス「TVING」のオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛』のフォーマットをもとに、日本で製作された番組である。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間のホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
これまでのシーズンでは、誰が誰の元恋人か分からないまま過ごす中で生まれる嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測できない展開が大きな話題となってきた。参加者たちが互いに支え合う友情や、芽生える恋、揺れ動く心がリアルに交錯し、そして新しい自分に出会う姿に、多くの共感と感動の声が寄せられている。
あわせて解禁となった予告映像では、お祭りや水族館、遊園地など、さまざまなデートを楽しみながら、ホカンスを通して互いの魅力に惹かれ、距離を縮めていく参加者たちの姿が映し出されている。
映像後半では、シンガーソングライター・eillが新たに書き下ろした主題歌「ラストシーン.」が、優しくもどこか胸を締め付けるような旋律で流れ、参加者たちの驚きや戸惑い、切なさに心が揺れ動く瞬間を印象的に彩る。また、スタジオMCの指原莉乃が思わず涙を見せながら見守る様子も映し出されるなど、涙なくして観ることができない展開を予感させる。
eillは、シーズン1で「happy ending」、シーズン2で「happy ever after」を書き下ろし、その切ない歌声で作品を彩ってきた。eillは「今回、3シーズン連続で『ラブ トランジット』の音楽に携わることができて、本当に光栄です。ラブソングという大きなテーマに向き合うきっかけをくれた『ラブ トランジット』へ、私なりの愛を込めて『ラストシーン.』という曲を書きました。恋における最後は、苦い思い出や痛むこともあるかもしれないけれど、ちゃんと恋の最後のページとして肯定してあげたい。そんな想いでこの曲を作りました」とコメントを寄せている。
【動画】麒麟・川島＆指原莉乃らが大興奮！美男美女の登場も予感させる予告
本作は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービス「TVING」のオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛』のフォーマットをもとに、日本で製作された番組である。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間のホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
あわせて解禁となった予告映像では、お祭りや水族館、遊園地など、さまざまなデートを楽しみながら、ホカンスを通して互いの魅力に惹かれ、距離を縮めていく参加者たちの姿が映し出されている。
映像後半では、シンガーソングライター・eillが新たに書き下ろした主題歌「ラストシーン.」が、優しくもどこか胸を締め付けるような旋律で流れ、参加者たちの驚きや戸惑い、切なさに心が揺れ動く瞬間を印象的に彩る。また、スタジオMCの指原莉乃が思わず涙を見せながら見守る様子も映し出されるなど、涙なくして観ることができない展開を予感させる。
eillは、シーズン1で「happy ending」、シーズン2で「happy ever after」を書き下ろし、その切ない歌声で作品を彩ってきた。eillは「今回、3シーズン連続で『ラブ トランジット』の音楽に携わることができて、本当に光栄です。ラブソングという大きなテーマに向き合うきっかけをくれた『ラブ トランジット』へ、私なりの愛を込めて『ラストシーン.』という曲を書きました。恋における最後は、苦い思い出や痛むこともあるかもしれないけれど、ちゃんと恋の最後のページとして肯定してあげたい。そんな想いでこの曲を作りました」とコメントを寄せている。