『らんま1/2』ムース＆コロン初登場！シャンプーの入浴シーン…第14話あらすじ＆場面カット
アニメ『らんま1/2』第2期の第2話（通算14話）のあらすじ＆先行カットが公開された。新キャラクターのムース(声：関俊彦)、コロン(声：真山亜子)が初登場する。
【画像】シャンプーの入浴シーン！公開された『らんま1／2』場面カット
第14話「ムース襲来」は、あかねとのキスを覚えていない乱馬は、落ち着かない様子。そんな乱馬の前に、シャンプーがひいばあちゃんのコロンと共に現れる。
「婿になれ」と迫る2人に乱馬が苦戦していると、シャンプーに想いを寄せるムースが登場！乱馬とムースは、あかねを賭けた勝負に男と男の約束を交わすが、突如乱馬に異変が起こる…。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
