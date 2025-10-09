Novelbright、USJでスペシャルクリスマスライブ開催決定 パークとのコラボ演出も
5人組ロックバンド・Novelbrightが、12月6日にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で開催される『Xmas Special LIVE at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN supported by LAWSON』に出演することが決定した。
【動画】電話番号に注目！話題のNovelbright「Call me」ミュージックビデオ
同公演は、USJの特設会場・グラマシーパークにて午前10時45分から11時45分の60分間行われる。USJでは、11月19日から翌年1月4日まで、季節恒例の『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催中。ライブ当日もパークの仲間たちとのコラボレーションなど、USJならではの演出が予定されており、クリスマスムードあふれる空間で、特別なひとときを楽しめる内容となっている。
Novelbrightは、今年メジャーデビュー5周年を迎え、4月から全国7都市10公演にわたるキャリア初のアリーナツアー『Novelbright ARENA TOUR 2025 〜Winding Road〜』を開催。ツアーファイナルは8月17日に神戸ワールド記念ホールで実施され、現在はアジア各国を回る『Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 〜Winding Road〜』を開催中。
配信中の最新曲「Call me」は、KOBELCO創立120周年記念アニメーション『あしたのありか』の主題歌として起用されている。
■『Xmas Special LIVE at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN supported by LAWSON』
日程：12月6日（土）
開場時間：前9：30
公演時間：前10：45〜前11：45（60分間）
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内特設会場（グラマシーパーク）
チケット代金(先行／一般 大人・子ども共通)：1万2400円
※チケット代金の中には、1デイ・スタジオ・パスの代金が含まれる
