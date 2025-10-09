ピリ辛党は必見です

味仙本店監修シリーズ

待望の第3弾が登場！

名古屋のソウルフード台湾ラーメンで知られる『味仙本店』とファミリーマートのコラボシリーズの第3弾！

東海・北陸・甲信地方の約3,700店舗で10月7日(火)より「台湾ミンチおむすび」など全5品が登場。

シリーズ初となるおむすびはもちろん、カップ麺の激辛バージョン「台湾ラーメンエイリアン」も全国で発売されるという、ピり辛好き要注目のラインナップです！

台湾ミンチの旨辛を

おむすびで手軽に！

第3弾の目玉といえば、台湾ミンチを満喫できるおむすびの「味仙本店監修 台湾ミンチおむすび(178円)」。

豆板醤と唐辛子のピリッとした辛味に、豚ひき肉とニンニク、ニラの旨みがぎゅっと凝縮。名店の美味しさをおむすびサイズで見事に再現しています。

忙しいランチタイムや小腹が空いたときにも、片手で名古屋めしの魅力を堪能できる一品です。

名古屋らしさあふれる味わいを、コンビニで気軽に楽しめるのは嬉しいですね。

台湾ミンチカツと

台湾ミンチまんも新登場

同時発売の「台湾ミンチカツ(168円)」は、豚肉と鶏肉のミンチに豆板醤やニンニク、ニラを効かせたパンチのある味わい。

おかずにもおつまみにもぴったりで、夜のビールのお供にもお勧めです。

さらに「台湾ミンチまん(198円)」は、唐辛子を練りこんだ赤みがかった生地が特徴。

中具にはたっぷりの台湾ミンチが詰まり、寒い季節にホットな刺激を届けてくれます。

そして王道メニューの「台湾ラーメン(598円)」や、ピリ辛がクセになる「辛旨だれのたまご(348円)」もラインナップ。

どれも『味仙本店』らしさ満点で、これぞ名古屋めしという仕上がりです。

辛さレベルMAX5！

激辛台湾ラーメンエイリアン

東海エリア限定コラボに加えて、全国のファミマで発売されるのが「激辛台湾ラーメンエイリアン(288円)」。

裏メニューの中で最も辛いと言われる「エイリアン」を再現したカップ麺で、辛さレベルはシリーズ史上最強のMAX5。

これぞ味仙！という刺激的な一杯に、全国の激辛ファンは大歓喜間違いなし。

地元で愛され続ける

味仙本店監修の本格コラボ

1962年創業の『味仙本店』は元祖台湾ラーメンのお店として、名古屋めし文化を築いてきた老舗。

その味を知る地元ファンはもちろん、実はあまり食べたことがなくて…という人にも、気軽に『味仙本店』らしさを味わえるこのコラボは魅力的！

ファミリーマートの「あなたのうれしい」シリーズとして展開される今回のコラボは、地域限定の特別感と、本格派の味わいを両立しています。

名古屋発・ファミマ限定の

旨辛をこの秋ぜひ味わって！

「台湾ミンチおむすび」をはじめとする全5品は10月7日(火)から東海・北陸・甲信地方限定で販売。

辛さの中に旨みが際立つ『味仙本店』の美味しさを、近くのコンビニで気軽に体験できるチャンスです。

ランチにおやつに夜食に、名古屋めしの代表店が誇る旨辛な魅力をいつでもどこでも気軽に楽しんでください！