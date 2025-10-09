女優の浅香唯（55）が9日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。アイドルを目指したきっかけについて語る場面があった。

この日は、同じアイドル出身でプロ雀士という共通点がある元乃木坂46の中田花奈とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

中田が「アイドルを目指したきっかけは？」と質問した。浅香は「どうしても欲しい真っ赤なステレオを新聞で見つけてしまった…」と返答した。

そして「少女コミック」が84年に主催した「ザ・スカウトオーディション」に参加したことがきっかけだったと明かした浅香。「“芸能人になりたい”とか“アイドルになりたい”とかではなくて、そのオーディションで“浅香唯賞”を受賞すると、赤いステレオをもらえることを知って、どうしてもそのステレオが欲しかったから何かの間違いでもらえるかもしれないと思ってオーディションに受けたのがきっかけだった」と説明した。

アイドルになるつもりはなかったが、オーディション後に色々な事務所やレコード会社から声をかけられてデビューにつながったという。「今思えば運命だったのかなと思う」と吐露した。