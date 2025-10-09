元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、世界王座挑戦経験もある和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。11月24日に行われる那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）のWBC世界バンタム級王座決定戦を予想した。

和気氏は「一つ言えるのは俺、拓真選手と拳を交えてますからね」と切り出した。

2021年11月、WBOアジアパンパシフィックスーパーバンタム級王座決定戦で対戦。和気氏12ラウンド判定で拓真に敗れている。

「あの試合めっちゃ覚えている。何にもパンチが当たらなかった。ディフェンスに長けている」と、拓真との試合を振り返った。

だが、勝負分けるのはそこではないという。

天心が7戦、拓真が22戦というキャリアの違い。世界戦経験も豊富な拓真の12ラウンドの戦い方で差が出ると予想した。

「技術が仮に天心選手の方が上でもその経験で上回れると思う」と指摘した。

和気氏の予想は拓真の判定勝ち。

ただ、序盤から拓真が前に出て倒しにいく展開ちなり、後半勝負に持っていけばKO決着の可能性もあるという。