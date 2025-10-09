乃木坂46の元メンバーでプロ雀士、麻雀カフェ経営者・中田花奈（31）が9日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。乃木坂46のグループ活動について振り返る場面があった。

この日は、同じアイドル出身でプロ雀士という共通点がある女優・浅香唯とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

浅香が「グループアイドルについて教えて」と質問。さらに「80年代では大人数グループアイドルをあまり見てこなかった。でも今は色々なアイドルの子たちが居て“楽しそう”と思った。お互いに高め合って、励まし合ったり、慰め合ったりできるのが羨ましかった」と質問の意図を説明した。

中田は「乃木坂46は正直、めちゃくちゃ性格がいい子の集まりだった。本当に超良い環境だった」と回想した。

そして同じ物を一緒に共有できたことが良かったという。「誰かが悲しい思いや落ち込んでしまってる時はみんな引っ張られるように落ち込む。逆にうれしい時は共感し合える。若い時はメンタルも崩しやすかったり、何が原因かわからない落ち込みもあったりするので、一緒に何かずっと同じものを共有してるのは良かったと思う」と振り返った。