濁流で街が広範囲に水没…ルーマニアで大雨被害　”東欧のパリ”ブカレストでは鉄砲水　大規模停電や集落孤立も

茶色く濁った水に漬かった街並み。

これは8日、大雨に見舞われたルーマニア南東部にある街の様子です。

濁流にのみ込まれ、広い範囲が水没しました。

さらに水没した街の一角には、濁流に押し流されたとみられる青い車が放置されていました。

まるで川のようになった街。

重機の上から捉えた映像では、茶色く濁った水がすさまじい勢いで市街地に流れ込み、目の前の建物は水に漬かった状態です。

地元メディアによると、首都ブカレスト周辺でわずか20時間の間に約1カ月分の雨が降り、各地で鉄砲水が発生。

これにより、家屋の浸水や2万戸以上に及ぶ停電など、市民生活に重大な混乱が生じました。

鉄砲水によって一時孤立した村では、救助隊が高齢女性を抱きかかえながら助け出す様子が見られました。

今回の大雨がもたらしたのは洪水被害だけではありません。

車の屋根にのしかかる大きな街路樹。

ブカレストでは猛烈な風も吹き荒れ、街路樹25本が倒れる被害が出ました。

すでに悪天候のピークは過ぎ、この大雨による死傷者は確認されていないということです。