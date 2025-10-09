◇プロ野球フェニックスリーグ 阪神 2-2 くふうハヤテ(9日、宮崎・アイビー)

阪神のヘルナンデス選手が、フェニックスリーグで躍動中。ここまで4試合を終え、3試合でタイムリー含むマルチ安打の活躍を見せています。

6日に行われたKBO球団・ハンファとのフェニックスリーグ初戦では、15安打9得点と猛攻を見せた阪神打線。ヘルナンデス選手もこの勢いに乗り、初回に四球で出塁し得点に貢献すると、2回の第2打席ではレフトへのタイムリー2塁打を記録。さらに6回の第4打席でもレフトへのヒットを記録しました。

さらに7日の中日戦でも第1打席で内野安打を記録し、2回の第2打席では2試合連続のタイムリーを放ちました。

次戦ではヒットとはならなかったものの、迎えた9日のくふうハヤテ戦。チームは相手打線を下回る9安打に抑えこまれるも、ヘルナンデス選手は初回の2アウト3塁の好機から先制タイムリーを記録。4回の第2打席ではレフトへのヒットを記録しました。

ヘルナンデス選手はここまでの4試合の合計で「12打数6安打3打点」を記録し、打率.500としています。