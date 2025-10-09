俳優高橋文哉（24）が主演兼企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。エピソードゼロ」（以下、『エピソードゼロ』）がサブスクリプションサービス「Pontaパス」、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて今月24日から配信される。

「エピソードゼロ」は、本編となる縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」（全50話予定／10月24日よりショートドラマアプリ「UniReel」ほかで配信開始）のプロローグとなる作品。

「この恋は、理想形。」は高校の1学年違いの恋人・高峰広（高橋文哉）と朝比奈澪（原菜乃華）の純愛を描くラブストーリー。2人は広が高校卒業後に起業したことがきっかけですれ違っていくが、澪は諦めきれず、クローゼットの服を着ると“心の底から本当に願ったこと”だけがかなうという家系に伝わる力を使う−−。

「エピソードゼロ」は、広と澪が付き合い始めた翌日から初めてのお家デートまでを3話構成で描く。本編では2人の別れや再会も描かれるが、「エピソードゼロ」では付き合って間もない初々しい恋人の姿が胸きゅんシーンとともに描かれており、本編を観る前にチェックしておけば、『この恋は、理想形。』の世界をより楽しめる内容になっている。

高橋は「エピソードゼロ」の配信に際し「普段応援してくださってる方や誰かのために尽くした事がある人のために、今回の企画を考えました」、「僕ひとりでは伝えきれない思いも、すてきなキャスト・スタッフの皆さんと力を合わせて作品という形にしてくださり、素晴らしいものができました」とコメントした。

「この恋は、理想形。」及び「エピソードゼロ」は、芸能プロダクション「A−Plus」が今年4月に立ち上げた縦型ドラマレーベル「FANFARE」の第1弾作品。「エピソードゼロ」には、高橋が審査員として参加した「FANFARE」の「1ST PROJECT AUDITON」の合格者も出演しており、「1ST PROJECT AUDITON」の様子を公開する「オーディション総集編テラサオリジナル」が10月9日より、TELASA（テラサ）にて配信される。