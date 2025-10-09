ウィンタースポーツのシーズンはもう少し先ですが、スキー・ノルディック複合の話題です。



前半のジャンプ、飛距離や着地の美しさなどのポイント差を、順位が決まる後半、クロスカントリーのスタート時間の差にして争う競技で、走って＆飛べて、というところから勝者には「キングオブスキー」、スキーの王様の称号が与えられます。





■県内初の女子複合選手 昨季は日本代表として世界を飛び回る

日本代表として世界を飛び回る複合の高校生選手が鹿角市にいます。目指せ”クイーンオブスキー”、勝負の冬への思いを取材しました。

5日日曜日。



鹿角市の花輪スキー場で中学生以上の選手が出場するノルディック複合の大会が開かれました。



ひときわ大きなジャンプを見せていたのが、女子選手の海沼優月さん、18歳です。



廣田裕司アナウンサー

「体調いいですか？」

海沼優月さん

「体調バッチリです」「いってきます」



海沼さんは県内で初めての女子の複合の選手。



昨シーズンのワールドカップや世界選手権に出場した複合女子日本代表4人のうち、唯一、高校生として世界を飛び回りました。



この日行われた女子の部・前半のジャンプでも男子顔負けの71.5メートルを飛び、姿勢や着地の美しさを評価する飛型点も合わせた得点は、2位に約25ポイントの大差をつけました。



海沼さん

「後半もこの調子で走りたいと思います」

■勝負の冬に向けて 高校での練習で自分を鍛え上げる

大会5日前。



海沼さんは鹿角高校の3年生。



この日は、学校のテスト期間が終わり、久しぶりの練習です。



廣田アナ

「人形なんですか？見たことない人形が」

海沼さん

「これは世界選手権のキャラクターです。スネディといってかわいかったので持ち歩いてます」

廣田アナ

「お気に入り？

海沼さん

「はい」「はぁ～。無理だよ～」

月居克夫監督

「もっとちょっとハキハキ」

海沼さん

「ちょっと緊張しちゃ～う、これ」



雪のない時期はローラースキーでアスファルトの上を走る複合後半のクロスカントリー。



勝負の冬に力を発揮するために、いまは徹底的に自分を鍛え上げる選手たち。



昨シーズン、世界のトップレベルと争った海沼さんの課題はジャンプよりもクロスカントリーにあると、指導する月居克夫監督は見ています。



鹿角高校スキー部 月居克夫監督

「のぼりののぼり方をもう少し燃費よくというか、力をしっかり伝えながらいける無駄のない動きっていうか。うまくストックと体の向きを連動させるというか、そういったところを意識させて効率のよい走りを目指してます」



昨シーズンはワールドカップ8試合に出場し最高は6位。



月居監督のもと、細かい技術面を突き詰め、今シーズンはさらなる成長を目指しています。

■複合を始めたルーツを探る

スキー場のお膝元、花輪で生まれ育った海沼優月さん。



廣田アナ

「お邪魔します」「よろしくお願いします」



複合を始めた“わけ”、ルーツを探るため自宅に伺いました。



優月さんが初めてジャンプ台から飛んだのは小学1年生のとき。



4歳上の兄・史人さんが大好きで、小さいころから後をついて回っていたという優月さん。



複合に取り組む兄が楽しそうで羨ましかったと、自身も中学1年生から複合をはじめ、夢中になりました。



廣田アナ

「そもそもジャンプ怖いというのは昔からなかった？」

海沼さん

「ありました。ちっちゃいころ飛んでたちっちゃいジャンプ台でも上にのぼっただけで号泣で」



優月さんの飛躍を見守り続けるのが自他ともに認める写真マニア、父の哲史さん。



父・哲史さん

「こちらが去年の娘のワールドカップをまとめた写真集になります。自分でいろいろ構成してですね。一緒に食事をしたり、東京の兄貴の家族の兄が見送りにきてくれたり。これ羽田から出るとこですね」



優月さんが大会に出るたびに世界に一つだけの写真集が増えていく海沼家。



そんな自宅には、あちらこちらに決意をしたためた文字が飾られています。



立派な文字の横にジャンプする選手を描いたものもあれば。



海沼さん

「ちゃっちゃっと書いたらお母さんが飾ってた」



さらに。全力優勝。



廣田アナ

「優月ていうお名前って優勝の中に字が入ってるんですね」

海沼さん

「私の気持ち全部です。これが」

■女子複合界を引っ張る存在を目指して 再び世界へ

「ビブNO1、海沼優月選手、鹿角高校、スタートです」



全力優勝に向けて。



後半のクロスカントリーのスタートを切った海沼優月さん。



昨シーズンの成績から、今シーズンも世界を回るワールドカップの日本代表入りを確実としています。



来月中旬には海外遠征に旅立ち、最も長くて3月の高校卒業の時期まで、帰国せずに海外での生活が続きます。



高校生活のうち花輪スキー場での大会に臨むのはこの日が最後。



母の綾子さんも大会運営を手伝いながら優月さんの勇姿を見守りました。



より世界を意識して鍛え上げてきた今シーズン。



勝負の冬を前にした国内最後の大会は、2位に1分半近い差をつけ優勝。



日本代表としての力を示しました。



自分ががんばって世界で成績を残すことで競技の魅力を発信していきたいと話す海沼さん。



女子複合界を引っ張る存在を目指して。



再び世界に挑みます。



海沼さん

「オリンピックの競技は今まだ女子ないんですけど、もし競技として女子コンバインドが正式に種目となったらそこに選ばれてメダルをとれるような選手になりたいです」

廣田アナ

「その瞬間が来るのを我々も楽しみに応援してますんで、がんばってください」

海沼さん

「はい、ぐふふ」



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



明るくポジティブ、それでいてしっかりとした芯がある高校生だと感じました。



さて、女子の複合はインターハイでも昨年度ようやく「公開競技」として行われ、国民スポーツ大会ではまだ競技がありません。



また、この冬のミラノ・コルティナ五輪では、採用が検討されたものの見送られました。



海沼さんを含めた女子複合に励む選手たちの活躍の場が今後さらに広がることを願っています。