川口春奈、目黒蓮がSnow Manメンバーに見せる“素顔”を想像「全然違うんだろうな」

10月9日、日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した川口春奈とSnow Man・佐久間大介が、目黒蓮について話す場面があった。

番組では今回、ヘアケアブランドの新商品発表会に登壇した川口と佐久間にインタビューを実施。この中で、2人に共通して深い関わりがあるとして、目黒の名前が挙がった。

そして、3年前に目黒と川口が共演したドラマ『silent』（フジテレビ系）を欠かさず鑑賞していたという佐久間は、「『silent』大好きだったんで、僕すごい観てて」「（川口と）本当にお会いするの初めてだったんで、こういう機会があって嬉しかった」と発言。

しかし、目黒のイメージが2人の間で一致しないとして、一緒にグループで活動する佐久間が、「僕といる時めちゃめちゃ赤ちゃんみたいに笑うんですよ、あの子。かわいいなって思って」と、普段の目黒について話すと、川口は、「くしゃくしゃっと笑う目黒さんを私は見られてなかったから。共演者と、ホームであるグループの皆さんとで見せる顔は全然違うんだろうなって」とコメント。

これを受けて、佐久間は、「あいつ役めっちゃ入っちゃうんで。すいません」と、笑いながらフォローしていた。