立川志らく「支持率下げてやる」発言メディアの対応に苦言「注意だけ。せめてカメラを取り上げなさい」
立川志らくが9日、自身のXを更新し、時事通信社の「支持率下げてやる」騒動の対応に苦言した。
【画像】「支持率下げてやる」酷すぎる…時事通信社の謝罪文
時事通信社は同日、自民党本部で７日午後に行われた高市早苗総裁の取材待機において、「支持率下げてやる」と発言した騒動は、同社の映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言であることを確認し、「本人を厳重注意しました」と説明。
「男性カメラマンは自民党本部で他社のカメラマンらと、写真撮影のため高市総裁の取材対応を待っていた際、雑談で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言し、ネットの生中継で収録された音声がSNSで拡散しました。SNSではこれ以外の発言もありますが、このカメラマンの発言ではないことを確認しました」と経緯を伝えた。
この騒動の対応に志らくは「へー、厳重注意。江藤前農林水産大臣は米は売るほどあると言って辞任。千原せいじさんは「いじめられっ子」発言でラジオ降板に仏教の世界から追放。フワちゃんは例の発言で地上波のバラエティ追放。なのに注意だけ。せめてカメラを取り上げなさい」と苦言した。
【画像】「支持率下げてやる」酷すぎる…時事通信社の謝罪文
時事通信社は同日、自民党本部で７日午後に行われた高市早苗総裁の取材待機において、「支持率下げてやる」と発言した騒動は、同社の映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言であることを確認し、「本人を厳重注意しました」と説明。
「男性カメラマンは自民党本部で他社のカメラマンらと、写真撮影のため高市総裁の取材対応を待っていた際、雑談で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言し、ネットの生中継で収録された音声がSNSで拡散しました。SNSではこれ以外の発言もありますが、このカメラマンの発言ではないことを確認しました」と経緯を伝えた。
この騒動の対応に志らくは「へー、厳重注意。江藤前農林水産大臣は米は売るほどあると言って辞任。千原せいじさんは「いじめられっ子」発言でラジオ降板に仏教の世界から追放。フワちゃんは例の発言で地上波のバラエティ追放。なのに注意だけ。せめてカメラを取り上げなさい」と苦言した。