ナイナイ矢部の妻・青木裕子、運動会の息子への手作り弁当を披露 三段重におかずぎっしり「手が込んでて、おいしそう」「かわいい 素敵」
お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（53）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。小学生の息子の運動会の日に作った“愛情にじむ”手作り弁当を披露した。
【写真】「手が込んでて、おいしそう」三段重に“おかずぎっしり”な青木裕子の手作り弁当
投稿では「お重の運動会お弁当も今年で最後かしら、と思っています」とつづり、三段重に詰められた豪華なお弁当を披露。一の重には「オツカレサマ」の文字をあしらったスパムむすびが整然と並び、二の重にはすだちうどんやそぼろごはん、紫キャベツのマリネ＆にんじんラペと彩り豊かなおかずがぎっしり。三の重には鶏と豚の唐揚げ、チーズ春巻き、青海苔卵焼き、トマトやブロッコリーなどが詰め込まれ、見た目にも楽しげな“ごちそう弁当”となっている。
コメント欄には、「かわいい 素敵」「手が込んでて、おいしそうです」といった声が寄せられた。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。
