新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。１３日に閉幕する大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクについて私見を述べる一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、発表時には気持ち悪いという声もあったミャクミャクがいつの間にか人気者になった経緯を報じた記事を紹介。

この件について聞かれた中瀬さんは「ザイオンス効果とか言って、何回もずっと見ていると愛情が増してくるって言う…。あれにハマったんだと思うんですけど」と話し出すと「見てると、オシャレな感じに見えてくるというか。私も最初はエロい目で見てたんだけど、かわいいみたいな感じに（変わった）」と続けた。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーも「ミャクミャクグッズを『かわいい〜』と思って買ったんですよ。持って帰って娘に見せたら『気持ち悪っ！』って。そうだよね、冷静になったらと思って。これ、終わった瞬間、魔法がとける気がして」と話していた。