ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が9日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。自身がコラボもしているハロー！プロジェクトのあるアイドルグループを大絶賛した。

今年DJデビュー45周年を迎え「45周年記念プロジェクト」と題し、第1弾の企画として自身も大好きだと公言しているハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「BEYOOOOONDS」とコラボ楽曲をリリース。ラジオ内でコラボ楽曲「最KOO DE DANCE」をリクエストし、スタジオも「最高ー！！」と大盛り上がりの中、「そうなんですよ！この曲は！みなさんが自分のやってることを最高！って思ってくれるのがいいじゃないですか。それを皆さんに広めたいなと思って。今は最高って言えなくても、いつかは絶対言えるよ！って思いも込めてて…」と楽曲とコラボに対する熱い思いを語った。

続けて木曜パートナーを務めるアカペラグループ「RAG FAIR」の土屋礼央から「歌も上手で…BEYOOOOONDS…本当に凄いですね！？」と感心しながら問いかけると「BEYOOOOONDSはね…本当に…クオリティが高い！」と、コラボ相手の「BEYOOOOONDS」を大絶賛し、続けて「一緒にリリースイベント回ってたんですけど、本当にまったく手抜くなんて絶対になくて、どんどんやることが“じゃあこれやりましょう！”“今度こうしてみたらどうですか？”って感じで常に進化してくるんですよ。だからお客さんが常についてきてくれるんですよ」と、リリースイベントを通して感じた“クオリティの高さの理由”を熱弁しながら明かした。

なぜコラボが「BEYOOOOONDS」だったのかについては「この曲が“日本中を元気にしたい”って曲で、いろんなアイドルさんいらっしゃる中でBEYOOOOONDSのコンサート行かせていただいて、やっぱりねポジティブパワーと、内にあるものを表現するってところにガーン！って凄い衝撃を受けて今回お願いすることにしたんです」と、自身が伝えたい楽曲のイメージをはるかに超えてくるパワーに圧倒され、念願のコラボ実現が叶ったと明かした。