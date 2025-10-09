ミュージカル女優の木下晴香が９日、東京・大丸東京店で行われたスイーツブランド店「ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ ＡＮＮＩＶＥＬ（パティスリー アニヴェル）」（２９日オープン、同所）の発表会に出席した。

同店はディズニー作品からインスピレーションを受けたケーキや焼き菓子を発売。アニバーサリーケーキでは、「アラジン」「アナと雪の女王」「白雪姫」「眠れる森の美女」をイメージしたホールケーキを展開する。

木下は、実写映画「アラジン」（２０１９年）の日本語吹き替え版で、ヒロイン・ジャスミンを演じた。この日は真っ白なドレスに身を包み、「アラジン」の「ホール・ニュー・ワールド」、「アナ雪」の「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」の２曲を歌唱。透き通るような美声を響かせた。

歌唱後、壇上に上がると、「皆さん耳を傾けてくださり、ありがとうございます。パティスリー アニヴェルのローンチ、おめでとうございます」とあいさつ。「どのケーキにも物語、どの層にもモチーフやイメージがちりばめられていて、ワクワクしています。私はご縁をいただいたアラジンのケーキを食べてみたいです」と笑顔で話した。